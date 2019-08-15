7 جنيهات ارتفاعا فى الجرام.. تعرف على اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 -8- 2019

ارتفعت اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 بمعدل 7 جنيهات بعد التراجع الذي وقع خلال تعاملات أمس الأربعاء داخل السوق.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 695 و697 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 596 و597 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 794 و797 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5560 و5576 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 728 إلى 731 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 463 و465 جنيها، وعيار 12 من 397 جنيها إلى 398 جنيها.