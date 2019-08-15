ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 جنيهات ارتفاعا فى الجرام.. تعرف على اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 -8- 2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ارتفعت اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 بمعدل 7 جنيهات بعد التراجع الذي وقع خلال تعاملات أمس الأربعاء داخل السوق.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 695 و697 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 596 و597 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 794 و797 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5560 و5576 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 728 إلى 731 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 463 و465 جنيها، وعيار 12 من 397 جنيها إلى 398 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

650 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019

ارتفعت 8 جنيهات.. اسعار الذهب تقفز خلال تعاملات اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 680 جنيها .. اسعار الذهب اليوم 8 -8- 2019

الأسواق اليوم.. سعر الدولار اليوم 16.50 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 بـ 680 جنيها.. استقرار أسعار الخضراوات والأسماك في سوق العبور

هل يصل سعر جرام الذهب إلى 1000جنيه ؟ .. خبير اقتصادى يجيب

خبير يتوقع قفزة في أسعار الذهب بنهاية العام

ترشيحاتنا

في الاجازة الصيفية.. كريم محمود عبد العزيز برفقة هشام ماجد وشيكو.. شاهد

معجبتان تحاصران كاظم الساهر بـ القبلات على المسرح

إطلاق النار لتحية العروسين .. مقتل سائق توك توك فى فرح بشبرا الخيمة

حادثتان تهزان الكويت.. هندي عار ونصاب اختطف 5 فتيات

عبادة مهجورة أفضل من الصدقة والصيام وصلاة التطوع.. تعرف عليها

مفاجأة.. والد طالبة البحيرة أمر شقيقيها بذبحها.. وألقى جثتها وعشيقها من البلكونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام