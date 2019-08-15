بعثة مصر تتسلم بطاقات تعريف دورة الألعاب الأفريقية في المغرب

تسلّم المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، جميع بطاقات التعريف الخاصة ببعثة مصر المشاركة في الدورة التي ستقام في المغرب.





وتسلم بطاقات التعريف، المهندس الباسل عبدالله والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائب رئيس البعثة في حضور الدكتور عماد البناني مدير الأوكسا.





ونجح العميد يحيى دعبس في إنهاء تأشيرات جميع اللاعبين والإداريين والمدربين وتسجيل حضورهم فور الوصول لمطار الدار البيضاء حيث تم الاتفاق على حصول بعض اللاعبين والإداريين والمدربين التأشيرة في المطار وفقا لقرارات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية وتم حجز ملاعب التدريب للفرق المختلفة والتنقلات بشكل منظم.





وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية على المتابعة اليومية والاطمئنان على وصول أول فوج وهنأ خلال الاتصال العميد يحيى دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي على فوز منتخب الهوكي في ثاني مبارياته على كينيا بنتيجة 7-2 بدورة كأس الأمم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حاليا بجنوب أفريقيا.



