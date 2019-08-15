التنمية المحلية تنتصر لـ المرأة .. 38 % نسبة القيادات النسائية بالمحليات .. تنفيذ مبادرات عدة لرفع مستوى معيشة السيدات.. ودورات لتأهيل النساء للمناصب

وحدات تكافؤ الفرص بالتنمية المحلية:

= القيادات النسائية في وزارة التنمية المحلية تصل إلى 38%

= الوحدة مكنت المرأة من العمل في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية

= دور تنسيقي لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات داخل شبكة النساء المحليات الإفريقية

= تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المحافظات لرفع مستوى معيشة السيدات والتصدي لكافة أشكال العنف

= عقد دورات تدريبية لتأهيل السيدات على العمل السياسي وتولي مناصب قيادية



اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات لتمكين المرأة وإعطاء فرص متكافئة أمام العاملين بالمحليات، حيث أنشأت وحدات لتكافؤ الفرص هدفها إعطاء فرص متساوية أمام العاملين بالمحليات والاهتمام بالمرأة وإعطائها حقوقها.



وأنشأت وزارة التنمية المحلية بداخلها وحدة لتكافؤ الفرص فضلا عن وحدات أخرى بالمحافظات للاتصال والتنسيق ليحصل كل موظف على حقوقه، وتتابع تنفيذ الخطط التنموية التي تراعي النوع الاجتماعي ودعم وضع المرأة في كافة القوانين والسياسات وحماية الفئات المهمشة والتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لحل شكاوى المرأة وبناء قدراتهم في مختلف المجالات.



ومن أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال عام 2018/2019 في 4 محاور تمكين المرأة وهي محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية حيث أن نسبة القيادات النسائية في وزارة التنمية المحلية تصل إلى 38% حتى الآن وجار عمل حصر دقيق لعدد القيادات النسائية على مستوى المحافظات.



كما أن الوزارة قامت خلال العام الحالى بحركتين للقيادات المحلية وكان للعنصر النسائى نصيب كبير فيها في مناصب رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات.



وأشارت الوزارة إلى أن من أهم الإنجازات في مجال حقوق المرأة هو ما تحقق في مؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية حيث أصبحت مصر عضوًا فاعلًا في شبكة النساء الافريقية التي تهدف إلى توحيد القيادات النسائية في السياسية المحلية لتكون قادرة على زيادة فرصها للتأثير على المدن والسلطات الإقليمية والمحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين في أفريقيا.



وأكدت الوزارة أنه سوف يكون هناك دور تنسيقي لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات داخل شبكة النساء المحليات الإفريقية وذلك لضمان نشر السياسات والبرامج والقرارات المتخذة داخل الشبكة على مستوى وحدات الإدارة المحلية المختلفة وخاصة تلك التي لا ترأسها امرأة خاصة وأن شبكة النساء المحلية الإفريقية تعمل على دعم حملات المدن الإفريقية بدون أطفال شوارع وعدم التسامح مع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة وتطوير القيادة النسائية المنتخبات وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة المحلية وتنفيذ ميثاق مراكش للمساواة.



ومن أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المحافظات منها "مبادرة أنتى منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة، ومبادرة "معًا ضد العنف" وتهدف إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.



كما أطلقت مبادرة "مصرية بلا أمية" وتهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم إضافة الى ندوات توعية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومبادرة "يوم في قرية" وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها.



كما تشمل الإنجازات التي حققتها محافظات القليوبية وشمال سيناء وبورسعيد والغربية والشرقية والوادي الجديد في محور التمكين السياسي عقد دورات تدريبية لتأهيل السيدات على العمل السياسي وتولي مناصب قيادية ومساعدة السيدات العاملات للحصول علي حقوقهم الوظيفية، وفي محور التمكين الاقتصادي فقد عقدت محافظات القليوبية ومطروح والإسماعيلية والمنيا والأقصر بالإضافة إلي عمل ورش عمل تدريبية على الأعمال اليدوية والبسيطة.