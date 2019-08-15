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أخبار البلد

رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز مع النجوم في الساحل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:19 م
رامى رضوان مع أصدقائه
رامى رضوان مع أصدقائه
أمل مجدى
احتفل الإعلامى رامي رضوان ،بعيد ميلاد المنتج محمد محمود عبد العزيز فى الساحل الشمالى، مع أصدقائهم من النجوم.

ونشر رامي رضوان عبر إنستجرام، صورًا تجمعه بالفنانين "بشرى وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن وشيكو وكريم محمود عبد العزيز، وهشام ماجد" من عيد ميلاد صديقه محمد محمود عبد العزيز.

وعلق رامي رضوان على الصورة " كل سنة وانت طيب وفى سعادة يا زيزو "وعلق على صورة أخرى "الحبايب".

ويقدم الإعلامى رامي رضوان برنامج 8 الصبح على شاشة DMC فى الثامنة صباحًا، ويشاركه فى التقديم عدد من الإعلاميين، منهم "رحمة خالد وداليا أشرف وهبة ماهر وآية جمال الدين".
رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز مع النجوم في الساحل
رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز مع النجوم في الساحل
رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز مع النجوم في الساحل

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