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خبير استراتيجي يعدد إنجازات الجيش السورى على الأرض ... فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال العميد على مقصود الخبير الاستراتيجي ان سيطرة الجيش السورى عن أماكن استراتيجية جديدة انه استطاع تدمير الخطوط الدفاعية للارهابيين .

وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" ان الجيش تابع التقدم بعد تحرير معظم ريف حماة ان هذا يعتبر تحولا دراماتيكيا .

وتابع أن الجماعات الإرهابية خسرت طرق وخطوط الإمداد وباتت مقطعة الشرايين .

واستكمل ان هناك تقدما للجيش السورى مشيرا الى ان هناك الكثير من القرى التي حررها الجيش .

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