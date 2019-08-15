خبير استراتيجي يعدد إنجازات الجيش السورى على الأرض ... فيديو

قال العميد على مقصود الخبير الاستراتيجي ان سيطرة الجيش السورى عن أماكن استراتيجية جديدة انه استطاع تدمير الخطوط الدفاعية للارهابيين .



وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" ان الجيش تابع التقدم بعد تحرير معظم ريف حماة ان هذا يعتبر تحولا دراماتيكيا .



وتابع أن الجماعات الإرهابية خسرت طرق وخطوط الإمداد وباتت مقطعة الشرايين .



واستكمل ان هناك تقدما للجيش السورى مشيرا الى ان هناك الكثير من القرى التي حررها الجيش .

