بعد 15 دقيقة.. مصر تتقدم على أيسلندا 10-7 في كأس العالم لليد.. فيديو

تقدم منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 على منافسه أيسلندا بنتيجة 10-7 بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .



ويسعى منتخب ناشئي كرة اليد إلى تحقيق الفوز عقب تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط جمعها من خلال الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 والخسارة من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم الفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25، والفوز على المنتخب الكندى بنتيجة 47-20 والفوز في مباراة المجر.



وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.