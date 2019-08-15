سياسي عراقي يوضح تفاصيل فقدان بغداد 36 مليار دولار بسبب الحرب على داعش.. فيديو

قال الدكتور معتز عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الامنية والاستراتيجية ان التقرير الأممى بشأن فقدان العراق لـ 36 مليار دولار بسبب حربه ضد داعش ليس الاول من نوعه الذى يعطى مثل هذه الارقام.



وأضاف عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز " ان هذه الأموال يتم استهلاكها فى استيراد أسلحة، بالإضافة إلى سرقة الاموال من قبل داعش فى البنوك.



وتابع ان توجه الحكومة العراقية كان منصبا على محاصرة داعش وعدم امتداده الى مناطق اخرى.



واستكمل ان البنية التحتية لأغلب المحافظات انتهت وأصبح من الواجب على الحكومة البحث عن طرق لمعالجة هذا الأمر .