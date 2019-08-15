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هنادي مهنى: كنت شغالة في حضانة وببيع منتجات على الشط للمصيفين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:18 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
عبد الخالق صلاح
تحدثت الفنانة هنادي مهنى؛ عن أدوارها في مسلسلي بركة وزلزال والتي شاركت فيهما في رمضان الماضي؛ مشيرة الي انها أحبت دورها في زلزال لانه متوقع أكثر من أي دور قدمته.

وأوضحت "مهنى" خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن دورها في مسلسل زلزال به العديد من الاحاسيس والمشاعر والبكاء؛ علاوة على أنها حبيية البطل؛ منوهة بأن دورها في مسلسل بركة كوميدي فهي لا ترى نفسها تجيد تقديم الكوميديا.

وقال والدها الموسيقار هاني مهنى؛ الذي شاركها الحلقة؛ إنه كان يعتقد أن ابنته سوف تتجه الي الغناء والموسيقى لكنها دخلت عالم التمثيل.

وفجر الموسيقار مفاجأة بأن ابنته عملت في اكثر من مهنة رغم صغر سنها منها مدرّسة في حضانة؛ علاوة على انها كانت تشتري منتجات منها «مراوح اليد» وتبيعها على الشط للمصيفين.

وشارك هنادي مهنى الحلقة والداها الموسيقار الكبير هاني مهنى وتحدثا سويا عن علاقتهما الاسرية والصداقة التي تربطهما.

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