نيجيريا تهدف زيادة إنتاجها من النفط لـ 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2023

قالت شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا اليوم الخميس إنها تهدف إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023.



وأبلغ ميلي كياري عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) أن من الضروري أن تكون هناك شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج.