ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا تهدف زيادة إنتاجها من النفط لـ 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2023

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:23 م
نيجيريا
نيجيريا
رويترز
قالت شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا اليوم الخميس إنها تهدف إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023.

وأبلغ ميلي كياري عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) أن من الضروري أن تكون هناك شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أو.إم.في توافق على شراء أصول غاز سيبيرية من جازبروم مقابل مليار دولار

مصدر بـ أوبك: السعودية تبقي على إنتاج النفط مستقرا في يونيو

ترشيحاتنا

بدون معاشرة.. الإفتاء: يجوز للشاب تقبيل خطيبته بعد العقد وقبل الدخول

فيديوجراف| اسعار سجائر الشرقية للدخان بعد الزيادة الجديدة

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة

تطور جديد في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

نجوم أثاروا الجدل في الملاهي الليلية.. احمد الفيشاوي وفتاة الجونة الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا