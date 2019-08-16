جامعة حلوان تفتتح معرض زوال بـ فنون جميلة.. كليات الآداب والتجارة والتربية تنشر روابط التشعيب الإلكتروني .. و18 أغسطس الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات في هندسة

افتتاح معرض زوال بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

ننشر روابط التشعيب الداخلى لكليات الآداب والتجارة والتربية بحلوان

18 أغسطس الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات بهندسة حلوان



بهدف نشر الوعي الفني نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة معرض "زوال" للفنانة رنا سامي سلطان.



أشار الدكتور ماجد نجم إلي أن المعارض الفنية تمثل فكرًا إنسانيًا مصورًا ومبتكرا ينقل الأحداث والوقائع من خلال الفن، وتسعى جامعة حلوان لأن تكون منارة فنية من خلال كلياتها المتخصصة حيث تنعكس الفنون على ثقافة المجتمع وتجعل الإنسان أكثر رقيا والمجتمع أكثر تحضرا و تميزا وإبداعا.



وتهدف فكرة المعرض إلى الحديث عن فكرة الزوال باعتباره موضوعا حتميا لا مفر منه وأن الزوال ليس عدما بل هو واقع متحقق كبذرة تنمو مع الأشياء من بدايتها وإن امتدت إلي ما لانهاية لتواجه مصيرها المحتوم عند نقطة ما.



وأقيمت فعاليات المعرض تحت إشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، وافتتح المعرض الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسنى، رئيس قسم الديكور السابق بالكلية، والدكتورة مروة يوسف، رئيس قسم النحت بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية.



أعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكترونى الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في كليات الآداب والتجارة بنظام bis والتربية حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكترونى.



وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan كما خصصت كلية التربية الرابط التالي للتشعيب الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/education.



بينما فتحت كلية التجارة باب التشعيب للطلاب على الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/Bis-Fmi.



ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب وهي: اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي، رقم الجلوس، اسم المدرسة ، ونوع الشهادة، الدولة الحاصل منها على الشهادة، وارقام الهاتف الخاصة بالطالب، النوع، تاريخ الميلاد، الجنسية، عنوان الطالب، والمجموع الكلي للطلاب، وملء الجزء الخاص برغبات الطالب في الأقسام الداخلية ونوع الترشيح، ثم يقوم الطالب بتحديد كلمة سر خاصة به.



بعد إعلان نتائج امتحانات كلية الهندسة جامعة حلوان للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٨-٢٠١٩ لجميع الفرق، بفرعيها فرع المطرية و فرع حلوان، أوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان أن آخر يوم لتقديم الالتماسات و التظلمات بالنتائج هو يوم الأحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ ، مشيرا إلى أن خطوات تقديم الالتماس هى :



١- استخراج إذن دفع من شئون الطلاب بالكلية .



٢- دفع رسوم الالتماس بخزينة الكلية.



٣- تقديم الأوراق الخاصة بالالتماس لمكتب وكيل كلية الهندسة



وأكد أعضاء الاتحاد أن نتيجة الالتماسات ستظهر فى خلال أيام بعد إغلاق باب التقدم للالتماس ، وأنه يجب على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التمساتهم معرفتها من خلال موظفى شئون الطلاب بالكلية.