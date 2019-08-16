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تعليم

التعليم:استمرار فعاليات مسابقة فرسان القراءة حتى 31 أكتوبر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:29 ص
إستمرار فعاليات
إستمرار فعاليات مسابقة فرسان القراءة حتى 31 أكتوبر
ياســـمين بدوي
أعلنت الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها مسابقة "فرسان القراءة" التي انطلقت فعالياتها منذ 1 أغسطس 2019 سوف تستمر حتى 31 أكتوبر 2019.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه المسابقة يتم تنفيذها في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بتنمية مهارة القراءة لدى طلاب المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه المسابقة تهدف إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.

وتتمثل شروط المسابقة فيما يلي :

بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ، مطلوب قراءة الكتب التي تتحدث عن الموضوعات الآتية : المواطنة وحب الوطن ٢-البيئة والحفاظ عليها من التلوث ، أما بالنسبة لـ المرحلة الإعدادية ، مطلوب قراءة الكتب التي تتحدث عن نبذ العنف والإرهاب والتطرف ، و الغذاء الصحي ، و الحفاظ على المياه ، أما عن المرحلة الثانوية فالمطلوب قراءة كتب تتحدث عن التوعية بأهمية القراءة ومحو الأمية ، و التوعية بالمخدرات واصرارها ، و الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة

ويتم خلال هذه المسابقة مناقشة الطلاب في الموضوعات السابق ذكرها ، بالاضافة إلى المناقشة في بعض مهارات المكتبة

وسوف يتم اختيار الطلاب المشاركين في مسابقة ( تحدى القراءة العربى ) لهذا العام من بين الطلاب المشاركين في مسابقة فرسان القراءة ، وسيتم اختبارهم خلال فترة الصيف واختيار الأفضل.

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