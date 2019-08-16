محافظ أسوان يوجه باستمرار أعمال لجان التعويضات لتلقي رغبات أهالي النوبة

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تعليماته بإستمرار عمل لجان التعويضات لتلقى تحديد الرغبات بدون توقف أيام الأجازات الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 أغسطس و ذلك حتى إنتهاء فترة المهلة الأخيرة لقبول الرغبات يوم الثلاثاء القادم 20 أغسطس الجارى .



ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام المستحقين من أهالى النوبة لحصولهم على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن أو تعويضات زراعية وسكنية.



وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه نظرًا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة فقد تم استمرار عمل اللجان فى أيام الأجازات ، كما تم مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة .



وأضاف أحمد إبراهيم بأنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة تقديم إعلان الوراثة أو التوكيلات أو غيرها من المستندات الثبوتية فإنه سيتم توفير كافة التسهيلات مع أخذ إقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم الأصول من هذه المستندات قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين ،ـ لافتًا إلى أن كل هذه التسهيلات جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاءًا من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالى بإجمالى 11 ألف و 716 مستحقًا منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان .



بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن .