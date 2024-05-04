إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ( 6/5/2024 ) الى يوم الثلاثاء الموافق ( 14/5/2024 ) وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع ( العين السخنة – العلمين – مطروح ).



وسيتم اختصار كافة القطارات المتجة من (محرم بك ) الى (مرسي مطروح ) بمحطة (الحمام ) وإختصار القطارات المتجة من (مرسى مطروح ) الى (محرم بك) بمحطة (العُميد) ، وإختصار قطارى ( 648 و655 ) ركاب ( محرم بك / الضبعة ) بمحطة (الحمام) ، وتعديل ميعاد قطار ( 656 ) ركاب ¬(محرم بك / الضبعة ) كالجداول المرفقة ، وتعديل ميعاد قطار ( 657) ركاب (مرسي مطروح / محرم بك ) كالجداول المرفقة.



وقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل السادة الركاب بين محطتى (الحمام) و (العُميد) خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

