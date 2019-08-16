وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر والتخلص من القشرة

تنزعج الكثير من الفتيات من مشكلة القشرة التى تؤدى إلى تساقط الشعر وتؤثر على الشكل الجمالى لهن، لأن الشعر يعتبر تاج المرأة وزينتها.



وقدمت الدكتورة أمنية إسماعيل أخصائية الجلدية، وصفة طبيعية مذهلة تساعدك فى التخلص من مشكلة القشرة وتساقط الشعر وتنشيط الدورة الدموية أيضا.



المكونات:

2 ملعقة من زيت جوز الهند

نصف ملعقة من زيت الخروع

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون



طريقة الاستخدام:

توضع المكونات فى زجاجة معقمة في مكان بارد كالثلاجة لمدة أسبوعين.

ضعي من هذا الخليط نقاط متفرقة على جلد شعرك ودلكي فروة الرأس.

يغسل الشعر بعد خمس دقائق بالشامبو المناسب للشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة في الشهر .