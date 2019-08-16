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وزير الأوقاف: علينا التعلم من الحج قضية التسليم المطلق وتفويض الأمر لله

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:24 م
وزير الأوقاف: ينبغي
وزير الأوقاف: ينبغي أن نتعلم من الحج قضية التسليم المطلق
محمد شحتة
ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العباد أن يكثروا من ذكر نعم الله عليهم، وفي نفس الوقت لا ينسوا المنعم عليهم فهم عباد ضعفاء ليس لهم من الأمر شيء والأمر كله لله.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بعنوان "ماذا بعد الحج" من مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري، إن العبادة مقصودة لذاتها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".

وأشار إلى أن العبادات فيها إعداد للرجال، فالليل في إقامة الصلاة والنهار في إعمار الأرض، منوها أن الحج مدرسة أخلاقية وتربوية عظيمة ومن أهم الدروس التى ينبغي أن تستمر معنا من الحج قضية التسليم المطلق وتفويض الأمر لله وتعظيم شعائر الله.

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