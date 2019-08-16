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حوادث

احترق بيتهم منذ أيام .. مفاجأة تغير مسار قضية ذبح أب لابنتيه بالحوامدية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:34 م
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن مفاجأة في واقعة ذبح أب لابنتيه بمنطقة الحوامدية.

وشرحت التحريات، ان الأب كان يعد جهاز ابنتيه في منزله منذ فترة، وان حريقا شب في منزله قبل 10 أيام من الحادث أدي الي تفحم محتويات الشقة بما فيها جهاز ابنتيه.

اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات بأنحاء الجسد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية وتبين أن المتهم في العقد السابع من العمر وابنتيه في العشرينات من عمريهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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