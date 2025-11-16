الرئيس الفنزويلي: المناورات العسكرية الأمريكية مع ترينيداد وتوباجو «غير مسئولة»

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المناورات العسكرية المرتقبة بين ترينيداد وتوباجو والولايات المتحدة بأنها "غير مسؤولة"، وذلك في ظل غضب كراكاس من العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي ضد تهريب المخدرات. وتعد هذه المناورات المشتركة، المقرر إجراؤها من /الأحد/ إلى الجمعة، الثانية في أقل من شهر بين واشنطن وحليفتها المجاورة لفنزويلا.



وقال نيكولاس مادورو- خلال مناسبة عامة في العاصمة الفنزويلية كراكاس، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، "إن حكومة ترينيداد وتوباجو أعلنت مؤخرا عن مناورات غير مسؤولة، حيث تعير مياهها قبالة سواحل ولاية سوكري (في فنزويلا) للقيام بتدريبات عسكرية تدعي أنها تهدد جمهورية مثل فنزويلا، التي لا تسمح لأحد بتهديدها".



ودعا الرئيس أنصاره في المناطق الشرقية من البلاد إلى تنظيم "وقفة احتجاجية ومسيرة متواصلة في الشوارع" خلال هذه المناورات، داعيا إلى "التعبئة بحماس وطني لنقول لهم: ارحلوا أيتها السفن الإمبريالية!". ومع ذلك، حث مادورو السكان على "عدم الوقوع في الاستفزاز".



وتجري المناورات بين واشنطن وبورت أوف سبين، في وقت تعزز فيه الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بشكل كبير مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد، الأكبر في العالم. وكانت مدمرة أمريكية قد رست بالفعل في ترينيداد وتوباجو في أكتوبر لإجراء مناورات أخرى اعتبرتها فنزويلا تمثل استفزازا.



وتشن الولايات المتحدة منذ سبتمبر ضربات جوية قبالة سواحل أمريكا اللاتينية ضد سفن تزعم، دون أدلة، على أنها تابعة لمهربي المخدرات. وقد دمرت هذه الهجمات ما لا يقل عن 21 سفينة خلال 20 هجوما في المياه الدولية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا. وقد أدت هذه الحملة إلى تفاقم التوترات الإقليمية بشكل كبير، وخاصة مع فنزويلا.

