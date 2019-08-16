بالمجان.. 12 عرضا مسرحيا ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح.. تعرف عليها

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ١٢ للمهرجان القومي للمسرح المصري، بـ ١٢ عرضا مسرحيا ضمن مسابقات المهرجان الثلاث، حيث يقدم كل عرض منها ليومين متتاليين بالمجان طبقا للجدول المعلن للمهرجان.



فيُقدم أيام الأحد والأثنين ١٨،١٩ أغسطس عروض "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، في تمام السادسة مساء على مسرح ملك برمسيس، و"زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال على مسرح ميامي بوسط البلد في تمام السادسة مساء، وعرض "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة والنصف مساء.



أما أيام الأثنين والثلاثاء ١٩،٢٠ أغسطس، فيقدم البيت الفني للمسرح ٤ عروض مسرحية هم عرض "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة على مسرح الغد بالعجوزة، عرض "شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، عرض "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، وعرض "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام العاشرة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.



ويقدم يومي الجمعة و السبت ٢٣،٢٤ أغسطس الجاري عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بينما يُقدم عرض "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أيام الأحد والأثنين ٢٥،٢٦ أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، أما عرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس فيقدم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الثلاثاء والأربعاء ٢٧،٢٨ أغسطس في تمام السادسة مساء.



وتختتم مشاركات البيت الفني للمسرح بالمهرجان أيام الأربعاء والخميس ٢٨،٢٩ أغسطس بعرضي "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، والذي يقدم في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، و"حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، حيث يقدم في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.