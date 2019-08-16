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ديني

22 كلمة.. خطيب الحرم المكي يكشف عن أفضل الذكر بعد القرآن الكريم

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:28 م
أفضل الذكر بعد القرآن
أفضل الذكر بعد القرآن الكريم
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بالحرص والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «المعيقلي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه بالنظر في نصوص الكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فالخير كُلَّهُ في ذِكرِ اللهِ سبحانه وتعالى، فقال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

وأضاف أن أفضل الذكر بعد القرآن، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وهن الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ، ومَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

وتابع: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنـز من كنوز الجنة، وفي صحيح البخاري، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ».

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