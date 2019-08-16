زراعة الاسنان تدعم صلابة عظام الفك.. بهذه الطريقة

قال الدكتور باسم سمير، استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن الزراعة تعتبر مقياس التميز الذي على غراره تقاس جميع العمليات التعويضية الأخرى حيث تعتبر شكلا طبيعيًا أكثر من العمليات التعويضية، وهي أيضا أكثر ثباتا وصلابة وتدوم لبقية عمر المريض.



وأوضح سمير أن عمليات زراعة الأسنان توفر أيضا ميزة أخرى رائعة وهي إمكانيتها الفائقة على تعزيز ودعم عظام الفك الواقعة تحت الأسنان المزروعة وتمنع تلف وفقدان عظام الوجه وعدم تغير شكلها الذي ربما يغير شكل الوجه الخارجي ومظهر الإبتسامة عند فتح الفم.



وتابع سمير في بيان صرح به اليوم، ان التركيبات السنية التي تثبت في الفم بشكل دائم لا يمكن إزالتها إلا عن طريق طبيب الأسنان ومن أنواعها زرع الأسنان والتيجان والجسور، حيث يستخدم زرع الأسنان والجسور لتعويض الأسنان المفقودة , أما التيجان فهي تستخدم في تغطية الأسنان المتهالكة والتي لا يمكن علاجها بواسطة الحشوات المعتادة.



واشار سمير إلى ان هناك العديد من العوامل التي تحدد اختيار نوع العلاج بالتعويضات وتشمل حالة المريض الصحية والعناية اليومية بالفم وسلامة الأنسجة الداعمة للأسنان والفم وكذلك شدة المشكلة حيث يقوم الاختصاصي بدراسة العوامل ووضع خطة العلاج ومن ثم مناقشتها مع المريض وتحديد الأنسب.