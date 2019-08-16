حق المصرية رجع.. إغلاق مطعم سوري بعد اعتداء صاحبه على سيدة إسكندرانية



وشن حي ثان المنتزة بالإسكندرية بالاشتراك مع قوات الأمن حملة مكبرة على المطعم وتم مصادرة معداته وتشميعه وهدم الإشغالات على الرصيف والممر.



وكانت سيدة تدعى شيرين محمد نشرت مقطع فيديو لوالدتها تستغيث فيه بمحافظة الإسكندرية معلنة عن تضررها من أحد المطاعم، قالت إنه احتل مدخل العقار الذي تقطن فيه وهددها مالك المحل وقام بسبها.



وعقب نشر تغريدة وفيديو بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تضامنا مع السيدة المصرية التى قالت فيها: مش عارفين نعيش .. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وإزعاج ليل نهار.. وقالت المتضررة شيرين محمد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معبرة عن أزمتها التى تعانيها بسبب مخالفات أحد المطاعم بمنطقة العصافرة بـ الإسكندرية بدأت بشكاوى للحى وانتهت بتهجم صاحب المطعم على المواطنة دون تحرك أى مسئول بالحى أو محافظة الإسكندرية.



واتهمت ش.م، في استغاثتها للمسئولين أن المطعم السوري يستغل دون وجه حق ممرا واقعا بين العمارتين وكذلك أجزاء كبيرة من الرصيف، بالمخالفة للقانون، ووسط غياب كامل من حي ثان المنتزه ورجال الأمن الصناعي وشرطة المرافق.



وأشارت السيدة في شكواها إلى أن السكان متضررون للغاية مما يقوم به المطعم وسبق وأرسلوا عددا من الشكاوى إلى الجهات المختصة دون جدوى.



وأضافت، أنها عندما قررت مواجهة صاحب المطعم بالمخالفات والحياة السيئة التي يعيشونها فوجئت به يحضر لها عددا من النساء لسبها ويتعرضن لها بالأذى.



وطالب المواطنة في استغاثتها بالتدخل الفوري من الجهات المختصة تطبيق القانون فقط ليس إلا قائلة: "مصر ليست مستباحة".



وبدأت الواقعة بتغريدة من الشاكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: أمي ساكنة فوق مطبخ المطعم في إسكندرية العصافرة شارع جمال عبد الناصر والسوريين وللأسف معاهم المصريين الفسدة المرتشين خلونا مش عارفين نعيش.. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل.وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالأموال.



من جانبه أوضح مصدر مسئول بحي ثان المنتزه، لـ صدى البلد"، أن الحي سبق وشن عدة حملات على المطعم المذكور وحرر له العديد من المخالفات بسبب تكرار إشغالات الطريق على الرصيف المواجه للمطعم.

أغلقت محافظة الإسكندرية مطعمًا سوريًا شهيرًا بمنطقة العصافرة، بعد إساءة صاحبه لسيدة سكندرية وتطاوله عليها.