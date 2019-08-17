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بسبب الكوارث الطبيعية.. 17 مليون حالة نزوح في 2018 .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:26 ص
الكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية
محمد القاضي
أذاعت فضائية "الغد"، تقريرا يرصد حالات النزوح في أنحاء العالم خلال عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، والمتمثلة في جفاف وفيضانات وأعاصير، أجبرت ملايين البشر في أنجاء العالم على ترك بيوت والنزوح إلى مناطق أخرى.

وأوضح أنه ما تزايد تأثير التغيير المناخي في أوروبا التي تشهد موجات حر غير مسبوقة ارتفع أعداد المضطرين للهجرة بسبب الكوارث الطبيعية والذي يطلق عليهم " مهاجرو المناخ".

وتابع التقرير أن الأمم المتحدة تؤكد تسجيل نحو 17 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالكوارث الطبيعية في 148 منطقة بالعالم في 2018، وأدى الجفاف إلى نزوح 764 ألف شخص في الصومال وأفغانستان وعدة بلدان أخرى، وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 265 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في الفترة ما بين 2008 و 2018 بسبب كوارث المناخ، ويحذر خبراء من أن هذه الأرقام قابلة للازدياد.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن التغييرات الناتجة عن أزمة المناخ ستؤثر على أنماط الهجرة، وطرح البنك الدولي توقعات للهجرة الداخلية بسبب المناخ تصل إلى 143 مليون إنسان بحلول عام 2050 في ثلاث مناطق بالعالم إذا لم يتم اتخاذ إجراء بشأن المناخ.

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