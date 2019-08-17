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جوجل تحذر.. تكرار كلمة مرورك في أكثر من موقع يعرضك للاختراق وتقدم الحل

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:37 ص
جوجل
جوجل
عزة عاطف
حذرت شركة جوجل المستخدمين من أنه قد تم اختراق المليارات من كلمات المرور، وسرقة مئات الآلاف من بيانات اسم المستخدم بسبب استخدام كلمة مرور بسيطة يمكن أن تكون متكررة لدى عدد من الناس، ويحث خبراء الإنترنت الآن المستخدمين على التأكد من استخدامهم لكلمات مرور صارمة لا يمكن سرقتها أبدًا.

قامت شركة جوجل بإجراء اختبار بمشاركة أكثر من 650 ألف شخص لدراسة كلمات المرور الشائعة، وثبت أن ما يزيد عن 316 ألف كلمة ليست آمنة بالفعل، أي 1.5 ٪ من تسجيلات الدخول الممسوحة ضوئيًا كانت مكررة ومخترقة"، وأوضحت جينيفر بولمان متحدثة من شركة جوجل "في الشهر الأول وحده، قمنا بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور".

في وقت سابق من هذا العام أطلقت جوجل وظيفة إضافية لفحص كلمة المرور في متصفح الويب جوجل Chrom، ليعرض تحذيرًا عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام "واحد من 4 مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور" التي تم تكرارها أو اختراقها بالفعل على مواقع أخرى.

من الواضح بأن هناك مخاطرة كبيرة تحيط بأي شخص تم اختراق اسم المستخدم وكلمات المرور الخاصة به من مواقع مختلفة وفقًا لصحيفة ذا لصن، حيث يربط الكثير من الاأشخاص أكثر من حساب بكلمة مرور واحدة وهو ما يعرض الشخص لخطر سرقة باقي الحسابات إذا اخترقت كلمة مرور واحدة.

عند استخدام كلمة مرور سهلة توقع بأن شخصًا آخر يستخدم نفس الكلمة لحماية حسابه وتلك هي الثغرة التي يعتمد عليها المخترقون (الهاكرز)، حيث يقومون بشراء قوائم ضخمة من كلمات المرور البسيطة المتكررة عند الناس من المواقع المختلفة لأن الأشخاص غالبًا ما يعيدون استخدامها، فيستخدمونها لمحاولة دخول الحسابات بدلًا من الاختيار بعشوائية.

تحذرك وظيفة جوجل كروم الجديدة عندما تستخدم كلمة مرور مكررة أو مصنفة ضمن كلمات المرور المخترقة،و تُظهر بيانات جوجل المعلن عنها بأن المستخدمين في أغلب الأحيان يعيدون استخدام كلمات المرور الحساسة في مواقع التسوق والأخبار والترفيه.

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