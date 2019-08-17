التعليم تتتبع الصور المتداولة لامتحان الدور الثاني لعربي الثانوية العامة لضبط مصورها

أكد المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019، أنه جار الآن تتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتحديد مكان وبيانات من صور امتحان الدور الثاني لعربي الثانوية العامة 2019.



وقال المسئولون: أنه "سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بتصوير ونشر الامتحان على صفحات الغش أثناء وجود الطلاب داخل اللجان الامتحانية".



وشددت وزارة التربية والتعليم على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.



وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.



ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية ، و قد بدأ زمن امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.