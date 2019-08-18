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برلمان

وفد برلمانى يزور الإسكندرية لمتابعة عدد من المدارس والجامعات التكنولوجية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:03 ص
مدرسة
مدرسة
معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه من المقرر أن يسافر وفد برلمانى من لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى محافظة الإسكندرية الأسبوع المقبل.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الوفد البرلمانى من المقرر أن يسافر إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة استكمال البنية التحتية التكنولوجية للمدارس الثانوية والجامعات.

كما أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الوفد البرلمانى سيزور أيضا برج العرب لمتابعة المدارس والجامعات اليابانية هناك.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة

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