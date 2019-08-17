بطرق حديثة وغير مؤلمة.. شد الوجه والرقبة باستخدام الخيوط

أكد الدكتور مصطفى زيدان أخصائى التجميل والجلدية والليزر، أن طريقة شد الوجه والرقبة بإستخدام الخيوط تعتمد على إدخال خيوط رفيعة للغاية فى الأنسجة الدهنية تحت بشرة الوجه مباشرة بواسطة إبر دقيقة فيبدو جلد الوجه مشدودا.



وقال زيدان إنه لا يتم إستعمال مشرط فى عملية شد الوجه بالخيوط لذا يعتبر تدخل جراح التجميل فى أدنى حد وتعتبر طريقة شد الوجه أو شد الرقبة بإستخدام الخيوط من الطرق الأحدث وغير المؤلمة فى نفس الوقت مقارنة بغيرها من طرق شد الوجه والتى تحتاج إلى تدخل جراح التجميل.



وأكد زيدان على استخدام عدة أنواع من الخيوط لإجراء هذه العملية منها دائمة النتائج والتي تستمر أكثر من خمس سنوات، ومنها المؤقتة والتي تستمر من عام إلى عامين فهناك عدة أنواع من الخيوط المستخدمة لشد الوجه والتي تختلف في الشكل والنوع، كما أن منها الذي يذوب داخل الأنسجة ومنها الذي لا يذوب.



وأشار زيدان الى أن الخيوط الجراحية التي يستخدمها الأطباء في عمليات شد الوجه أو الرقبة ظهرت للمرة الأولى في فرنسا ، لذلك يطلق عليها “الخيوط الفرنسية” أما الآن فهي متداولة في كل مكان في العالم ولدى أشهر مراكز التجميل بالدول العربية.