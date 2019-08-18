طقوس الإشارات والتحويلات عرض مسرحى بـ ثقافة الفيوم

يواصل فرع ثقافة الفيوم احتفالاته بعيد الأضحى المبارك، حيث قدّم عرض فني لفرقة الموسيقى العربية على المسرح المكشوف بالقصر والتي قدمت عدد من الأغاني الوطنية منها "مصر هي أمي، ملنا عاوزين صورة".



كما قدّمت أمس الفرقة القومية العربية العرض المسرحى "طقوس الإشارات والتحويلات" على المسرح الكبير بالقصر، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، العرض تأليف سعد الله ونوس وبطولة محمود عبد المعطي، چيهان رجب، محمد طرفاية، أسامة الغمري، دينا السواح، حسام أبو السعود، حسام خالد، ضياء يحيى ومحمود حسين، ديكور وملابس شيماء عبد العزيز، موسيقى وألحان محمد شحاتة، إخراج سامح الحضري.



تدور الأحداث حول الصراع بين "المفتى" محرك الأحداث ومدبر الخطط وعزت بيك قائد الدرك الطامع في السلطة وعبد الله نقيب الأشراف الرجل الذي يتحول من حاله الفسق والعربده إلى حالة التصوف والاستقامة وبين الوالي الحالم في أن تظل ولايته كالبركة الساكنة وبين مؤمنةالمرأة الملتزمة التي تتبدل وتتحول إلى غانية وتُسمي نفسها ألماسة بسبب ما تواجهه من صراعات ومشاحنات وهذا التحول جاء بفضل معلمتها وردة تلك المرأة التى تسببت في إشعال الفتنة بين البلدة كلها.



يذكر أن العرض يشارك هذا العام بالمهرجان القومي للمسرح.