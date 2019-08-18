حمادة المصري: أبو ريدة لن يعود للرياضة المصرية نهائيا.. والفيفا لا يجرؤ على التدخل

أكد حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الجمعية العمومية هي من تملك تعيين لجنة مؤقتة في اتحاد الكرة.



وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " من يملك تعيين لجنة مؤقتة في اتحاد الكرة هي الجمعية العمومية فقط، والفيفا لا يجرؤ على تعيين لجنة تدير الاتحاد لأنه بذلك يكون تدخل في اختصاصات الجمعية العمومية".



وأكمل : "اختيار أجيري لقيادة منتخب مصر كان قرارا خاطئا، فإنه لم يكن شخصية قيادية عكس كوبر، مختتمًا: "هاني أبو ريدة لن يعود للرياضة المصرية مرة أخرى نهائيا".