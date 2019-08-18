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موزعة على 72 جامعة ومعهدا .. 43.5 مليار جنيه موازنة التعليم الجامعي العام الحالي.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:46 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
آيات أحمد
قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عيد العلم يأتى تاكيدًا على اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باعتبار 2019 عامًا للتعليم، معربًا عن تقديره للرئيس عمّا يتحقق لمصر وشعبها تحت قيادته.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال كلمته بحفل عيد العلم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم السير فى أكثر من 27 مشروعًا فى التعليم العالى والبحث العلمى من خلال تعظيم فرص توفر الخدمات لأكبر عدد من الدارسين.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المشروعات البحثية تخدم احتياجات سوق العلم، من خلال الاستراتيجية القومية للوظائف بالمستقبل، ولتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وأردف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه بلغت موازنة التعليم الجامعى هذا العام 43.5 مليار جنيه فى الجامعات موزعة على 27 جامعة حكومية و45 معهدًا، وتخدم 3 ملايين طالب، ويدخل منهم 600 ألف خريج سنويًا لسوق العمل، مؤكدًا أنه تمت إضافة 3 جامعات جديدة.

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