القومى للبحوث: حوافز الابتكار ترفع الحالة النفسية للعالم المصرى.. فيديو

قال الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن إقرار مشروع حوافز الإبتكار ستنعكس وتعمل على رفع الحالة النفسية للعالم المصرى ويمنحه حافز قوى لتنمية بلده واقتصاد بلده.



وأضاف حسين درويش، خلال لقاء خاص على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن الاقتصاد المبنى على المعرفة تسير على نهجه عدد كبير من الدول المتقدمة.



وأوضح حسين درويش، أنه يتمنى ألا تكون مصر تأخرت كثيرا للسير على النهج العالمى والذى سترتفع وتيرته بعد إقرار مشروع حوافز الإبتكار لتحفيز العالم المصرى على الإبتكار لافتا إلى أن المعرفة تترجم على هيئة نقود " معاك فلوس هتشترى العلم "، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تحتكر المعرفة والعلم وإذا لم ننتبه لهذا الأمر ونعتمد على أنفسنا بالابتكار سنسير على الطريق الصحيح وخدمة الإقتصاد الوطنى.



وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، خلال حفل عيد العلم.