ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومى للبحوث: حوافز الابتكار ترفع الحالة النفسية للعالم المصرى.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:29 م
المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث
شيرين عادل
قال الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن إقرار مشروع حوافز الإبتكار ستنعكس وتعمل على رفع الحالة النفسية للعالم المصرى ويمنحه حافز قوى لتنمية بلده واقتصاد بلده.

وأضاف حسين درويش، خلال لقاء خاص على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن الاقتصاد المبنى على المعرفة تسير على نهجه عدد كبير من الدول المتقدمة.

وأوضح حسين درويش، أنه يتمنى ألا تكون مصر تأخرت كثيرا للسير على النهج العالمى والذى سترتفع وتيرته بعد إقرار مشروع حوافز الإبتكار لتحفيز العالم المصرى على الإبتكار لافتا إلى أن المعرفة تترجم على هيئة نقود " معاك فلوس هتشترى العلم "، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تحتكر المعرفة والعلم وإذا لم ننتبه لهذا الأمر ونعتمد على أنفسنا بالابتكار سنسير على الطريق الصحيح وخدمة الإقتصاد الوطنى.

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، خلال حفل عيد العلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | الرئيس السيسي يكرم العلماء والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية

مش هتتركن على الرف.. مفاجأة سارة تنتظر الباحثين العلميين فى مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

#لاسارتى_ بره_ الأهلى يشعل تويتر.. والجمهور: النادى مش مكانك

القبض على مصرية حاولت تهريب كمية من مخدر الحشيش إلى الكويت

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 18 - 8 - 2019

شاهد.. جيهان نصر بالحجاب مع أولادها تتصدر محرك البحث جوجل

أغذية فعالة لـ مرضى النقرس.. أبرزها الكريز والفجل

بحزام ناسف.. هجوم انتحاري على حفل زفاف يحصد أرواح العشرات في أفغانستان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح