ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكردي: تكريم الرئيس السيسي للعلماء يؤكد حرصه على رعاية العلم ودعمه للجامعات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:57 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من العلماء في عيد العلم اليوم، يعكس حرصه على رعاية العلم والعلماء ودعمه للجامعات المصرية.

وأضاف "الكردي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الجامعة تعتز وتفتخر دائما بما حققه علمائها وباحثيها من إنجازات علمية وبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، ومؤكدا دعمه الكامل لعلمائها وباحثيها وكل من يساهم في رفع اسمها عاليًا خفاقا فى جميع المحافل العلمية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفال مصر بعيد العلم، اليوم، الأحد.

كما كرم الرئيس خلال الاحتفال عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين.. جامعة المنيا تكرم علماءها و باحثيها فى احتفال عيد العلم

جامعة المنيا تحتفل بعيد العلم والوفاء الثامن وتُكرم علماءها .. صور

جامعة عين شمس تعلن أسماء أساتذتها المكرمين من الرئيس اليوم

السيسى يكرم 18 عالما فى احتفالية عيد العلم.. ويؤكد: مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا.. وحان الوقت لتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة

حائزة على جائزة الدولة التقديرية: تكريم الرئيس لنا دفعة كبيرة للاستمرار

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

آخرهم هيثم شاكر وزكي فطين عبد الوهاب.. 5 نجوم أعلنوا في شجاعة إصابتهم بالسرطان

اكتشف علاقة غير شرعية مع زوجته.. عامل يستعين بـ4 آخرين لخطف سائق في المرج

في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

لا تفوت استخدامها.. 3 ميزات مذهلة على Google Maps.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة