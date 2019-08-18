الكردي: تكريم الرئيس السيسي للعلماء يؤكد حرصه على رعاية العلم ودعمه للجامعات

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من العلماء في عيد العلم اليوم، يعكس حرصه على رعاية العلم والعلماء ودعمه للجامعات المصرية.



وأضاف "الكردي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الجامعة تعتز وتفتخر دائما بما حققه علمائها وباحثيها من إنجازات علمية وبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، ومؤكدا دعمه الكامل لعلمائها وباحثيها وكل من يساهم في رفع اسمها عاليًا خفاقا فى جميع المحافل العلمية.



وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفال مصر بعيد العلم، اليوم، الأحد.



كما كرم الرئيس خلال الاحتفال عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.