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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: لجنة الحكام ليست شئونا اجتماعية.. وبيريرا لا يقوم بتطوير التحكيم

جهاد جريشة
جهاد جريشة

كشف جهاد جريشة الحكم الدولى السابق عن أن لجنة الحكام ليست مثل الشئون الاجتماعية بسبب الاحتفاظ بمهام العمل فقط ولكن لابد من تقيم الحكام وإسناد الأنسب لإدارة المباريات الهامة.

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وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا":  البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام لم يقم حتى الآن بتطوير الحكام ولا يجتمع بالحكام لشرح الاخطاء فى المباريات لتصحيحها وهذا الامر واضح وهناك أخطاء متكرره فى بعض المباريات.

وتابع جهاد جريشة: استبعاد الحكام من المباريات لفترات كبيرة يضعف مستوى الحكم وهناك مباريات فى القسم الثانى لابد من إسنادها لحكام أصحاب خبرات بسبب قوتها وحسم التأهل.

وأشار جهاد جريشة إلى أن محمود البنا حكم جيد للغاية وبعض الأخطاء التى وقع فيها خلال مباراة الزمالك وسموحة غير متعمدة حيث غاب التوفيق عنه فى إدارة اللقاء ".

واختتم جهاد جريشة حديثه " هناك بعض الحكام الشباب على تقنية الفار  تخاف أن تستدعى حكام الساحة بسبب الخوف من فارق السن والخبرة ".

جهاد جريشة

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