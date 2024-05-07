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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الخميس.. ندوة حول المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية بالأعلى للثقافة

صدى البلد

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: (المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية)، وذلك مساء الخميس القادم الموافق 9 مايو فى تمام الساعة الخامسة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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وتنظم هذه الندوة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بحضور مقررها الدكتور أحمد زايد، بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بحضور مقررها المستشار الدكتور خالد القاضى، ويدير النقاش المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب. 

ويشارك فيها كل من نيافة الأنبا أرميا؛ الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور حنا جريس؛ عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والمستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الوردانى؛ مدير الفتوى ومركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء المصرية، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

الاعلى للثقافة التطرف والإرهاب الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني الكيلاني وزيرة الثقافة المصريين القدماء

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