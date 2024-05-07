واشنطن: أوضحنا موقفنا لإسرائيل بشأن الاجتياح واسع النطاق لرفح

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة أوضحت موقفها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح بري واسع النطاق في رفح".

يأتي ذلك كأول رد أميركي منذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الليلة.

كما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن " الولايات المتحدة لا تزال منخرطة مع شركائها في محاولة التوصل إلى اتفاق من أجل السلام المستدام".

وسلط تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على ما وصفته باتساع الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجهود والمحاولات العامة والخاصة المكثفة التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لمنع الهجوم الإسرائيلي على رفح كان أصعب اختبار لها حتى الآن مع حليفتها في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه بعد ساعات قليلة من تحذير بايدن أمس الاثنين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن هجوم واسع النطاق على رفح، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفه بغارات جوية مستهدفة الجزء الشرقي من المدينة وأرسل دبابات أثناء سيطرته على المعبر الحدودي للقطاع مع مصر.