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رياضة

طارق يحيى يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:38 م
طارق يحيى
طارق يحيى
عمرو الحلوانى
أكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن مهمته انتهت مع الزمالك بمجرد التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد، مشيرًا إلى أن الزمالك بيته الأول، وأنه سيظل جاهزًا لتولي تدريبه في أي وقت يحتاج إليه المسئولون.

وأضاف أنه سيتواجد اليوم في تدريبات الزمالك وسيقوم على الفور بتسليم كافة الملفات الخاصة بالفريق إلى الصربي ميتشو، عقب انتهاء التعاقد معه وفقا للاتفاق بينه وبين مجلس الزمالك.

وأوضح يحيى أن الزمالك سينافس بقوة على كافة البطولات خلال الموسم الكروي الجديد في ظل امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين أصحاب القدرات الفنية الكبيرة.

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