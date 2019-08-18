اجتماع بالمنوفية لمناقشة خلق فرص استثمارية جديدة للشباب

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا بمديري إدارات الديوان العام لمناقشة سبل تطوير العمل، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام نديم المستشار القانوني للمحافظة.



ناقش الاجتماع كيفية خلق فرص إستثمارية جديدة وفتح مجالات جديدة للعمل داخل المحافظة تعمل بدورها في توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال حصر للأراضي الفضاء على مستوى مراكز ومدن المحافظة وإمكانية الاستغلال الأمثل لها من خلال إقامة عدد من المشروعات الخدمية والانتاجية عليها.



كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشروعات التي تقام علي أرض المحافظة ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، موجهًا مديري الإدارات بالعمل بالكفاءه المطلوبة لنجاح المشروعات لتحقيق أفضل إنجاز واستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة للمحافظة.



شدد محافظ المنوفية علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتحقيق الأهداف المشتركة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أي مشكلات أو أزمات طارئة والتي ستوفر الوقت والجهد علي المواطن، كذلك وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتوقفة والتي ستنعكس على مستوى الخدمات المقدمة بشكل أساسى.