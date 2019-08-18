ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع بالمنوفية لمناقشة خلق فرص استثمارية جديدة للشباب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:44 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل
عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا بمديري إدارات الديوان العام لمناقشة سبل تطوير العمل، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام نديم المستشار القانوني للمحافظة.

ناقش الاجتماع كيفية خلق فرص إستثمارية جديدة وفتح مجالات جديدة للعمل داخل المحافظة تعمل بدورها في توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال حصر للأراضي الفضاء على مستوى مراكز ومدن المحافظة وإمكانية الاستغلال الأمثل لها من خلال إقامة عدد من المشروعات الخدمية والانتاجية عليها.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشروعات التي تقام علي أرض المحافظة ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، موجهًا مديري الإدارات بالعمل بالكفاءه المطلوبة لنجاح المشروعات لتحقيق أفضل إنجاز واستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة للمحافظة.

شدد محافظ المنوفية علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتحقيق الأهداف المشتركة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أي مشكلات أو أزمات طارئة والتي ستوفر الوقت والجهد علي المواطن، كذلك وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتوقفة والتي ستنعكس على مستوى الخدمات المقدمة بشكل أساسى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باعتمادات 664 مليونا و320 ألف جنيه.. محافظ بني سويف يعلن تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للعام المنقضي.. ويؤكد: رقابة وتفتيش على مستوى خدمات احتياجات المواطنين الأساسية اليومية.. صور

سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة حصر الأراضي والممتلكات الحكومية

سكرتير المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة تفعيل وحدة التغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة

اجتماع تنسيقي لحصر فرص الاستثمار في المنوفية

ترشيحاتنا

علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرق الدهون العنيدة للأبد.. وصفة بـ 2 جنيه

إيران تهدد أمريكا بتحريك أسطولها البحري من أجل جريس1

في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

سولاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور.. ومتابعون: يخرب بيت جمالك

جوارديولا يكشف سبب مشادته مع أجويرو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 18 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور