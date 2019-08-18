رئيس بعثة منتخب اليد: الفوز بكأس العالم جاء نتيجة تخطيط.. فيديو

قال عبده عبدالوهاب، رئيس بعثة المنتخب المصرى لناشئي كرة اليد، إن تتويج منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد للناشئين هو إنجاز تم التخطيط له وليس محض صدفة.



وتابع عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "كل التحية والتقدير لاتحاد كرة اليد على ماقدمه من دعم وتوفير كل سبل النجاح للمنتخب".



وحصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32 /28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة .



وتأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.