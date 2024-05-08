صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تعلّق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل.. فرنسا تخلي جامعة السوربون بسبب تظاهرات غزة.. وإرجاء محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

محمد بن زايد: نتطلع لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا

الذرية الدولية: الاتفاق النووي مع إيران ما زال سارياً

مسؤول أمريكي: واشنطن علّقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل

الشرطة الفرنسية تخلي قاعة في جامعة السوربون احتلها محتجون مؤيدون لغزة

للتعامل مع طالبي اللجوء.. الشرطة الأمريكية تستعينن بالذكاء الاصطناعي

إرجاء محاكمة ترامب في قضية "الوثائق السرية" لأجل غير مسمى

شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي جنوب رفح

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وحسب صحيفة "الخليج"، هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ باللغة الروسية؛ وذلك بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة.

وقال بن زايد عبر منصة «إكس»: أهنئ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم. وأتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة الشعبين.

وبشأن تطورات غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم من جراء قصف إسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في الشأن العالمي، نقلت صحيفة "الخليج" أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أكد الثلاثاء، أن بنود وثيقة الاتفاق النووي مع إيران لا تزال سارية، مشيراً إلى عدم حاجة الوكالة لاتفاق جديد، كما حضّ طهران على اتخاذ «إجراءات ملموسة وعملية» من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

ومن صحيفة "البيان"، قال مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن علقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي اعتراضا على تحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لاجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة ذاتها، أن الشرطة الفرنسية تدخّلت في جامعة السوربون لوضع حدّ لاحتلال ناشطين مؤيّدين للفلسطينيين قاعة تدريس في الجامعة الباريسية المرموقة، في خطوة تجسّد رسائل الحزم التي أطلقتها الحكومة قبل يوم واحد فقط.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليهاندرو مايوركس، إن الوزارة تعمل على تجربة تقنيات ذكاء اصطناعي لتدريب أفراد الشرطة الذين يجرون مقابلات مع طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة.

أما صحيفة "الاتحاد"، تأجل بدء المحاكمة الرسمية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية لأجل غير مسمى.وأعلنت القاضية المسؤولة، أيلين كانون، في رسالة الثلاثاء إلغاء بدء المحاكمة المقرر سابقا في 20 مايو، وعزت التأجيل إلى مسائل قانونية عالقة.