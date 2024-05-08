نشرة المرأة والصحة.. أسباب وأعراض أكياس الرحم بعد إصابة ياسمين عبدالعزيز بها.. رانيا يوسف تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها

صرحت ياسمين عبد العزيز خلال إستضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، بأنها كانت ترغب فى الحمل من أحمد العوضي، وقامت بعمل 6 عمليات داخل مصر وخارجها، وذلك للتخلص من اكياس في الرحم.

فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد العسل الأسود

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

قدّم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ورق العنب.

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .