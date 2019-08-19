بعد 8 سنوات معارك..النقابة العامة للأطباء..الرواتب تضاعفت ثلاث مرات.. وزيادة بالمعاش 50%.. ولسنا جهة تنفيذية ودورنا استشاري

الامين العام للأطباء: المجلس يسير بالطرق القانونية لحل مشاكله

الأطباء.. لسنا جهة تنفيذية ورفعنا قضية بأزمة المعاش

عضو مجلس الأطباء: الراتب تضاعف 3 مرات ونسعى لأجر عادل







قدم مجلس نقابة الأطباء في ثماني سنوات الماضية وخلال دورتين متكاملتين، عددا من الأنجازات في تاريخ مهنة الطبن وعلى الجانب الآخر توجد قضايا لم يستطع حلها بشكل كامل.



وتقول الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن هناك 9 أمور هامة استطاع المجلس أن يحقق بها انتصار لصالح المهنة والاطباء، وهم:-





1- تضاعف الاجور 3 أضعاف .. مع اقرارقانون 14 لسنة 2014 و قبله قرار 700 لسنة 2011 .. و ان كنا مازلنا بعدين جدا عن حقنا في أجر عادل .



2- الحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ، والوقوف بحزم ضد اي محاولات للتربح منه ، مما مكن الاتحاد من رفع المعاش النقابي من 400 جنيه إلى 500 ثم 600 ثم 700 ثم 800 جنيه .



3- الحفاط على اموال النقابة ، مما مكن من عمل قرض حسن لشباب الأطباء، بدأ ب 20 ألف و وصل إلى 40 ألف يسددوا بدون فوائد على 40 شهر .



4- الحفاظ على المهنة ضد العديد من محاولات الأعتداء (ايقاف قانون جديد للعلاج الطبيعي يسمح لهم بالعمل بدون اشراف طبي و نجحنا في ايقاف كارثة تحول تقني العلوم الصحية لاخصائيين طبيين ).



5- الوقوف بحزم ضد أي تجاوز ضد الأطباء (تمت محاكمة و سجن أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية ، و تم رفض مشروع قانون تأديب الأطباء الذي كان وزير الصحة السابق يحاول إقراره في مجلس النواب).



6- دراسة و صياغة و تقديم مشاريع قوانين هامة لمجلس النواب (تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء - المسئولية الطبية - بدل العدوى) طبعا نحتاج لزيادة تضامن الأطباء مع الحملات الاعلامية و الضغوط بكافة السبل لاقرار هذه المشاريع .



7- اللجنة القانونية :-

* كسبت النقابة قضية الاحتفظاظ بحق ترخيص العمل المؤقت للأطباء الأجانب

* دعم الأطباء سواء في حالات الاعتداءات ..وفي قضايا الاتهام بأخطاء مهنية .

* رفع و متابعة قضايا الأطباء فيما لم تنجح المفاوضات في حله مثل مشكلة المعاش المبكر و تثبيت الحوافز و الدراسات العليا.

* الاجابة على كل اسئلة الأطباء القانونية في كتيب اعرف حقك.



8- عمل 7 مؤتمرات لأطباء الامتياز و العديد من الدورات و ورش العمل برسوم رمزية (تصل إلى 20 جنيه لورشة العمل).



9- عمل قرض السيارة 200 ألف جنيه بأقل فائدة بنكية .



وعلي الجانب الاخر، قال الدكتور سمير التوني، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء، ان النقابة تسعي دائما لتحقيق مكاسب للمهنة والاطباء، من خلال دورها الذي يحدده لها القانون، مضيفا ان النقابة دورها استشاري وليست جهة تنفيذية للقرارات او القوانين.



واكد التوني، في تصريحات لصدي البلد، ان مجلس النقابة يبزل جهد كبير ليحصد نتائج المعارك القانونية لصالح الأطباء، ويطالب مرارا وتكرارا بحقوقهم، مضيفا ان المجلس لن يتأخر في السعي لحل ازمة او مشكله تواجهم.



واوضح الامين العام المساعد، ان المجلس ليس علية لوم عدم تنفيذ قانون رقم 14 الذي يسمح لجهة العمل بتحمل تكاليف الدراسات العليا كالزمالة او البورد المصري، مضيفا ان النقابة خاضت عدة معارك لكي يصدر القانون ولكن تغيب اليات التنفيذ.



وعن قضية بدل العدوي، اشار التوني، الي ان النقابة سارت في السبل القانونية رفعت قضية ليصل مبلغ بدل العدوي الي الف جنية، ولكن الحكومة استأنفت علية و القضاء حكم بعدم التنفيذ فلا يوجد دخل لمجلس النقابة بذلك.



وعن ضم سنة الامتياز الي خدمة الاطباء، يوضح الأمين العام المساعد، ان النقابة لا يغفل دورها ولها مجهودات كبيرة لا تنكر، لان الضم يفرق في معاش الأطباء ودرجة الترقية، وهي سنة فعلية يعملها الطبيب ومن حقه اضافتها.



واشار التوني، ان النقابة قامت برفع قضية في ازمة معاش الأطباء، وظهر تعنت شديد من وزارة التضامن الاجتماعي، باجبار الاطباء بتقديم اوراق تفيد بان الطبيب غير مقيد بجدول مشتغلين بالنقابة، وتجردة من الصفة المهنية، والتي لا تسمح له بمزاول المهنة مرة اخري.



واضاف: ان معاش الأطباء حوالي 1600 جنية، بعد العمل 60 عام بالقطاع الحكومي ، وكان يستقطع من راتب الأطباء مبلغ خاص للتأمينات، وذلك حق الأطباء دون جبابة من احد، مشيرا الي ان النقابة تسير علي الطريق القانوني ورفعت قضية علي التضامن وفي انتظار الحكم العادل.