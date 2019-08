هند صبرى : "نورا تحلم" أحدث أفلامي يعرض عالميا للمرة الأولى

View this post on Instagram

‎#نورا_تحلم أحدث أفلامي يعرض عالميًا للمرة الأولى بعد أيام قليلة بقسم إكتشاف بمهرجان تورنتو الذي أصبح ضمن أهم خمسة مهرجانات سينمائية في العالم الفيلم من إخراج هند بوجمعة في أول أعمالها. ‎ويشاركني بطولته لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج تونسي، فرنسي، و بلجيكي مشترك شركة بروباغندا #عماد_مرزوق @hindedo @imedmarzouk @lotfiabdelli @hakimus_boumsaoudis @imencherrif @francois_artemare #هند_صبري #hendsabry #hendsabri #actress #TIFF #TIFF19