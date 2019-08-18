هند صبرى : "نورا تحلم" أحدث أفلامي يعرض عالميا للمرة الأولى

نشرت الفنانة هند صبرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعرب فيها عن سعادتها بعرض فيلمه التونسى الجديد "نورا تحلم" ضمن فعاليات مهرجان تورنتو والذى من المقرر ان ينطلق خلال الايام القليلة المقبلة.وقالت هند صبري: إن فيلمها الجديد "نورا تحلم" سيعرض بمهرجان تورنتو العالمي بعد أيام قليلة.وأضافت هند قائلة : "نورا تحلم أحدث أفلامي يعرض عالميًا للمرة الأولى بعد أيام قليلة بقسم اكتشاف بمهرجان تورنتو الذي أصبح ضمن أهم خمسة مهرجانات سينمائية في العالم الفيلم من إخراج هند بوجمعة في أول أعمالها، ‎ويشاركني بطولته لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي يوسف الضريف. "ومن إنتاج تونسي، فرنسي، وبلجيكي مشترك".وتقدم هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.