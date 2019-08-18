احتفالية تكريم.. البرلمان يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد بعد فوزهم بكأس العالم

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التهنئة لمنتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزه ببطولة كأس العالم لاول مرة فى تاريخ اللعبة، مؤكدا ان هؤلاء الناشئين من الشباب المصرى الواعد رفعوا اسم وعلم مصر عالميا.



ونقل "حسب الله " فى بيان له تحيات وتقدير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للفريق والجهاز الفنى والادارى واتحاد كرة اليد.



وأكد حسب الله ان هناك رغبة لدى اعضاء المجلس فى تنظيم احتفالية بالبرلمان فى حضور الدكتور على عبد العال وقيادات واعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لتكريم منتخبى الشباب والناشئين معربا عن ثقته فى ان الدكتور على عبد العال سيستجيب بكل تأكيد، لأنه دائما حريص على تشجيع الشباب المصرى.



وطالب حسب الله وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل سبل الدعم للعبة كرة اليد لضمان استمرار تفوقها قاريا وعالميا.