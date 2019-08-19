للحفاظ على صحة المواطن.. برلماني يطالب بتطبيق سنة تأهيلية لـ خريجي صيدلة

أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحملة التي أطلقها مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطار الدوائية التي تسبب في حدوث مخاطر تصل للوفاة.





وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ليس لديهم الوعي اللازم في استخدام الأدوية؛ حيث إن بعضهم يقوم بتناول الأدوية دون استشارة الطبيب مما ينتج عن ذلك مضاعفات خطيرة تهدد الصحة العامة للشخص والبعض الآخر يتناول الأدوية لفترات طويلة تؤثر على سلامتهم.





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتطبيق سنة تأهيلية لخريجي صيدلية ومن الممكن ليصبح ممارس عام لضمان عدم تركيب دواء تكون نتائجه سلبية يؤثر على الصحة العامة للمواطن.





وطالب النائب أيضا بضرورة الرقابة المشددة على الصيدليات لضمان عدم وجود أشخاص ليسوا متخصصين في صرف الأدوية للمرضى، إضافة إلى التأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية.





كان مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، قد أطلق حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطيرة تصل إلى حد الوفاة.



