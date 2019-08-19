فرج عامر عن سموحة: يعيش مرحلة عودة الروح

أعلن فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة السكندري عن عودة قوة نادي سموحة خلال الفترة المقبلة.



وغرد عبر "تويتر": قائلا: "‏فريق سموحة لكرة القدم يعيش مرحلة عودة الروح"، ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر.



ويعمل نادي سموحة على تدعيم صفوف فريقة بلاعبين مميزين بعد إعارتهم من أنديتهم الكبرى.



ويستعد سموحة لبدء الموسم الجديد بالمنافسة علي الدوري المصري الممتاز بصفقات مميزة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.