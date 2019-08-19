بعد إعلانه طرح أحدث أغنية يوم تلات عمرو دياب يتصدر تويتر

أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح أجدد أغنية "يوم تلات" من ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم الثلاثاء المقبل بعد إعلانه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو دياب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏يوم التلات باعتلي عمرو دياب واسططه ❤️.



‏مين حبيبي انا ؟ ‎#عمرو_دياب.



‏ما تخلص بقي وتنزل الالبوم يخربيت كدا

‎#عمرو_دياب 😂😂.



‏مين هيحب يوم التلات 😂

عمرو دياب ‎#يوم_تلات.



‏مفيش موقف هيعدي عليك و عمرو دياب مش عامله أغنيه 😂



‏الأغنية الجاي بألبوم الهضبة !

‎#يوم_تلات ..

من هاللحظة .. يومي المفضل بالأسبوع هو

يوم التلات !! 😍😍😍

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ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.



"أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.





