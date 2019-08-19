شاهد .. لحظة وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مقر محاكمته

نشرت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مقر محاكمته.



وحضر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير محاكمته، للمرة الأولى، في اتهامات تتعلق بحيازة نقد أجنبي وفساد مالي، في جلسة عقدت صباح اليوم الإثنين في "معهد العلوم القضائية والقانونية"، في ضاحية "أركويت"، شرق الخرطوم



ووصل البشير إلى مقر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، وترجل من سيارة مُعتمة كانت تُقله، مُحاطا بحشد أمني، إلى داخل المعهد، لتنطلق إجراءات محاكمته.



وكانت أولى جلسات محاكمة البشير يوم 31 يوليو الماضي تأجلت إلى السبت الماضي، لعدم حضوره من محبسه، ثم أُرجأت مجددا إلى اليوم، بسبب الانشغال بتوقيع اتفاق نقل السلطة بين "المجلس العسكري" وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأول.



ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

