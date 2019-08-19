ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مقر محاكمته

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:33 ص
عمر البشير
عمر البشير
حسام رضوان
نشرت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مقر محاكمته.

وحضر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير محاكمته، للمرة الأولى، في اتهامات تتعلق بحيازة نقد أجنبي وفساد مالي، في جلسة عقدت صباح اليوم الإثنين في "معهد العلوم القضائية والقانونية"، في ضاحية "أركويت"، شرق الخرطوم

ووصل البشير إلى مقر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، وترجل من سيارة مُعتمة كانت تُقله، مُحاطا بحشد أمني، إلى داخل المعهد، لتنطلق إجراءات محاكمته.

وكانت أولى جلسات محاكمة البشير يوم 31 يوليو الماضي تأجلت إلى السبت الماضي، لعدم حضوره من محبسه، ثم أُرجأت مجددا إلى اليوم، بسبب الانشغال بتوقيع اتفاق نقل السلطة بين "المجلس العسكري" وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأول.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الجزائري ينتخب رئيسا جديدا له وتحقيق حول التمويل القطري للجامعات الأمريكية.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم الجمعة

أولى جلسات محاكمة البشير في قضايا الفساد.. الأربعاء المقبل

تونس تودع رئيسها بالبكاء.. والسودان تحاكم البشير.. أبرز ما قالته الصحف السعودية

وفاة والدة عمر البشير بعد معاناة مع المرض

السلطات السودانية تسمح للبشير بالمشاركة في تشييع جثمان والدته

لدواع أمنية.. القضاء السوداني يؤجل محاكمة البشير

ترشيحاتنا

مصيف تحول إلى كارثة.. اغتصاب ابنة الـ 14 عاما ببشاعة

هل يعد نقوط الأفراح دينًا؟.. الإفتاء تجيب

حقوق يجب على الزوجة التنازل عنها ليقضى لها بالخلع

تظلمات الثانوية العامة 2019 ترفع درجات أكثر من 18 ألف طالب حتى الآن

لماذا يجب أن تخاف جوجل من نظام تشغيل هواوي الجديد

فيديوجراف| القصة الكاملة لحبس أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور