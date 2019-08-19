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محافظات

استجابة لـ مدبولي.. حصر مصانع كوم أوشيم وتفتيش المنشآت الملوثة لبحيرة قارون

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:02 م
بحيرة قارون بالفيوم
بحيرة قارون بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهاته لوزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد حصر كامل للمصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت التي تقوم بإلقاء الصرف الصناعي على مصرف البطس، ما يؤدي إلى تلوث بحيرة قارون.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفيزية اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة، والالتزام بتشغيل وحدة معالجة المياه بها.

وأضاف أن الهدف من الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدة وزراء ومحافظ الفيوم، يهدف إلى متابعة أعمال تحسين جودة المياه في بحيرة قارون وخفض ملوحتها، مشيرًا إلى أن تطوير وتنمية البحيرات يأتي على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ الفيوم أن أعمال تطوير بحيرة قارون ثالث أكبر بحيرات مصر وإعادة التوازن البيئي، بها يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم.

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