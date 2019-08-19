نيشان: أتمنى تراجع إليسا عن قرار اعتزالها

As a matter of fact,

the origin of the word “mafia” is derived from the Arabic language!

On a brighter note,

your productive efforts have marked a pervasive art which will outlive their careers!

Love. https://t.co/HvzJPbmzu5 — نيشان (@Neshan) August 19, 2019

وجه الاعلامى اللبنانى نيشان رسالة للفنانة اليسا بشأن اعتزالها الغناء عبر تغريدة أطلقها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وصحح المعنى الرديء الذي تتخذه اليسا عن كلمة "المافيا" قائلا: " في الواقع، أصل كلمة "المافيا" مشتق من اللغة العربية بمعنى أكثر إشراقا".وتابع نيشان قائلا لـ إليسا : "تميزت جهودك الإنتاجية بفن واسع الانتشار يفوق حياته المهنية! حب".وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".