نار الغيرة تشعل صراع صفقات الأهلى والزمالك فى كرة القدم والسلة واليد

يبدو أن الصراع بين الأهلى والزمالك على خطف اللاعبين المميزين انتقال من كرة القدم إلى كافة الألعاب الجماعية الأخرى وعلى رأسها كرة اليد وكرة السلة.



ودخل الأهلى والزمالك مؤخرا فى صراع وشيك على ضم حسن وليد لاعب الشمس ونجم المنتخب الوطنى لكرة اليد المتوج بلقب كأس العالم للناشئين ونجح فى حصد لقب هداف المونديال بعد أن أحرز 51 هدفا.



وتقدم الأهلى بعرض مالى مغرى قيمته 3 ملايين جنيه لنادى الشمس الذى يلعب له حسن وليد الفائز بلقب هداف كأس العالم برصيد 51 هدفا للفوز بخدمات اللاعب الواعد.



ودخل الزمالك على خط الصفقة بالحصول على رغبة من حسن وليد مكتوبة وموجهة لنادى الشمس يؤكد فيها أن اللعب للزمالك رغبته الأولى والأخيرة.



وطلب مسئولو الشمس من نظرائهم فى الزمالك التقدم بعرض مالى أكبر من عرض الأهلى لحسم الصفقة لمصالحتهم ولكن المفاوضات لا تزال جارية.



ويراهن مسئولو الزمالك على رغبة هداف كأس العالم للناشئين بمقدونيا للحصول على خدمات اللاعب خاصة أن لوائح الاتحاد تعطى أولوية للاعب المحترف لتحديد مصيره.



ولم يقتصر الأمر فى الصراع بين الأهلى والزمالك على كرة اليد، إنما شهدت الأيام الماضية تنافس كبير بين القطبين على ضم إيهاب أمين نجدم سلة سبورتنج قبل أن يظفر الأهلى بخدمات اللاعب مقابل 2 مليون و750 ألف جنيه، ليصبح انتقال أمين إلى الأهلى الصفقة الأغلى فى تاريخ اللعبة داخل مصر.



وكان الميركاتو الصيفى فى كرة القدم شهد صراعا كبيرا بين الأهلى والزمالك على ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز قبل أن يفوز الأحمر بخدمات اللاعب مقابل مبلغ مالى يقدر بـ 25 مليون جنيه.



ويسعى مسئولو الأحمر والأبيض إلى تدعيم كافة الفرق سواء فى كرة القدم أو الطائرة أو اليد أو السلة بأفضل شكل ممكن من أجل المنافسة على كافة البطولات المختلفة وتحقيق المزيد من الألقاب.



وكان الزمالك نجح فى تحقيق طفرة كبيرة فى الألعاب الجماعية خلال المواسم الماضية فى لعبتى كرة اليد والسلة، بينما تفوق الأهلى فى كرة القدم والطائرة.