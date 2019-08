أفضل جرابات لـ Samsung Galaxy Note 10.. تحمى الهاتف تماما.. صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث هواتفها منذ عدة أيام، وهو Samsung Galaxy Note 10 بنسخته العادية والنسخة البرو منه.



ولكن مع ارتفاع القيمة السعرية للهاتف، سيبحث مالكيه عن أفضل واق أو جراب يحميه من الصدمات والخدوش، من أجل الحفاظ على مظهره أقصى فترة ممكنة، لذلك قدم موقع فون آرينا التقنى قائمة بأفضل الجرابات للهاتف يمكن شرائها أونلاين من منصة أمازون للبيع بالتجزئة.



يذكر أن Galaxy Note10 Plus يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Galaxy Note10 Plus تمامًا عن شقيقه Note 9، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.



وزودت سامسونج Galaxy Note10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.